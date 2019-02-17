شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سقوط قتيل في تجمع مناهض للحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الخرطوم)

أطلقت الشرطة السودانية اليوم (الأحد)، الغاز المسيل للدموع على تجمع مناهض للحكومة في العاصمة السودانية.

وذكرت عائلة سودانية إن أحد أفرادها وهو بائع فاكهة توفي اليوم، نتيجة اختناقه بالغاز المسيل للدموع أثناء احتجاجات في سوق يعمل به في العاصمة الخرطوم.

ولم ترد الشرطة على طلبات للتعقيب.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، بدأت في 19 ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.