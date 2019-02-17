المراقبون الأجانب يطالبون الشعب النيجيري بالهدوء عقب قرار تأجيل الانتخابات

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ناشد المراقبون الأجانب للانتخابات النيجيرية مواطني البلاد، اليوم الأحد، التحلي بالهدوء عقب صدور قرار مفاجئ بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة أسبوع.
وطالب المراقبون التابعون للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي- في بيان- مواطني البلاد بالتحلي بالهدوء ودعم العمليةالانتخابية، كما طالبوا المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات بنيجريا بالالتزام بالموعد الجديد الذي حددته لإجراء الانتخابات وإعلان ما يجد من معلومات دوريا، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية
وكانت اللجنة أعلنت، أمس، تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى 23 من فبراير الجاري، وذلك قبل ساعات من بدء التصويت.
وكان الرئيس محمد بخاري قد دعا أنصاره إلى الابتعاد عن الفوضى والتمسك بالسلمية والوحدة، فيما طالب منافسه الأبرز عتيق أبو بكار أنصاره بالإصرار على المشاركة في التصويت.
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