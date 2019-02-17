مؤتمر ميونيخ للأمن يحدد موعدًا لدورته المقبلة

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أسدل مؤتمر ميونخ للأمن، الستار على دورته الـ55، والتي استمرت لثلاثة أيام، فيما أكد القائمون عليه أن الدورة القادمة ستكون في 14 فبراير عام 2020.
وجاء في سلسلة من التغريداتعلى الموقع الرسمي للمؤتمر في "تويتر"، أن "أعمال المؤتمر تمت بنجاح كبير".
وتقدم المنظمون للمؤتمر بالشكر لقوات الأمن في المدينة وكذلك لسكان ميونخ،
أكد رئيس المؤتمر وولفجانج إيشنجر، أن القمة المقبلة ستكون في 14 فبراير عام 2020، وقال: "في العام المقبل ستبدأ القمة أعمالها مبكرا".
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