كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال امرأتين من داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، صباح الأحد، بمداهمة المنزل وإلقاء القبض على أربعة عناصر لداعش.
ونتيجة التحقيقات الأولية معهم، تبين أن ثلاثة من العناصر يحملون جنسيات مزدوجة (عراقية- هولندية)، بينما يحمل الرابع الجنسية العراقية فقط.
كما اتضح أن الإمرأتين مطلوبتان من قِبل الإنتربول، وتتجولان في تركيا عبر بطاقة حماية مؤقتة مزورة.
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