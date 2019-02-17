كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" ينطلق الرسمي اليوم في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ، وهو أحد المعارض الرائدة في الصناعة ، في أبو ظبي في 17 فبراير مع العروض العسكرية و الجوية من قبل القوات المسلحة الإماراتية.

وقد حضر حفل الافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تلقوا القادة السياسيين والعسكريين من مختلف الدول المشاركة في ايدكس.

وقد بدأ الحدث في مركز أبوظبي الوطني للعروض (أدنيك) بأداء ضباط من القوات المسلحة الإماراتية ، فرق الشرطة والأغاني والرقصات الإماراتية التقليدية.

وسيستمر معرض "إيدكس 2019" ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس) عام 2019 حتى 21 فبراير. وقد احتفل "إيديكس" و "نافدكس 2019" ، في عام 2003 ، باليوبيل الفضي ليصبح الأكبر منذ تأسيس آي دي إكس في عام 1993 بمشاركة ممثلين من 62 دولة.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث الذي يستمر لمدة خمسة أيام ما يزيد عن 100000 زائر على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال فترة المعرض.

ويشارك في المعرض 1310 شركة من مجالات الدفاع والأمن والنقل والاتصالات والطيران وغيرها من المجالات العسكرية.