كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان: تنظيم الحمدين اقترن بجماعات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، أن تنظيم الحمدين اقترن بجماعات إرهابية.
وتابع ضاحي أن ضغط الأقران عليه أدى إلى الانجراف والانحراف عن مسار الدول الخليجية، وأمسى يغرد خارج السرب مسيطرًا عليه من أقرانه الإرهابيين.
وكان "خلفان" استنكر من قبل سياسة تنظيم الحمدين المتبعة، واستمرارهم في التقرب من الأعداء في سبيل مصالحهم الشخصية، قائلًا: "والله إن ما يحدث في السياسة القطرية مصيبة، العملية واضحة نحن في صراع مع ملالي مهووسين بالطائفية، حتى الإيراني المواطن كارهنهم، أنت تحبهم يا تميم".
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