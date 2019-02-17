كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي يتم تسليمها للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المحتجزين بسبب "العنف ضد إسرائيل".

وحسب (رويترز) تقول إسرائيل وحليفتها الأمريكية إن الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية، بينما يصف الفلسطينيون المال على أنه تكريما لأبطال كفاحهم الوطني.

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