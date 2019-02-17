كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافق بشأن أولى مراحل إعادة الانتشار بالحديدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري بمحافظة الحديدة غربي اليمن، بأن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المحافظة برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد خرجت بتوافق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة وميناء الحديدة والخطوط العريضة للمرحلة الثانية وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن ‏اللجنة "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله".

وتقود المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.