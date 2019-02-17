كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برهم صالح: القضاء على الإرهاب يتطلب تعاون المجتمع الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، لرئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في إطار احترام السيادة العراقية والالتزام بالأهداف المتفق عليها.

وشدد صالح، خلال لقاءه بفوتيل في قصر السلام ببغداد وحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، إلى أن "القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاونا والتزاما من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة وإعادة إعمارها، مشيدا بالدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على عصابات "داعش" الإرهابية".

من جانبه جدد الجنرال فوتيل "التزام بلاده ووقوفها إلى جانب العراق، وتطوير قدرات قواته الأمنية تدريباً وتسليحاً".

وأضاف البيان إلى أن اللقاء "تضمن التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وأن وجود أي قوات لأغراض الدعم في مواجهة الإرهاب هي بدعوة من الحكومة العراقية وضمن الأهداف المتفق عليها".

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) نهاية العام الماضي، ولكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول التنظيم خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقوم بعملية "العزم الصلب" ضد "داعش" في سوريا والعراق منذ أغسطس عام 2014.