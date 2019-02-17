كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السترات الصفراء" يحتفلون بمرور 3 أشهر على حركتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع، أمس السبت، ومنعوا حركة السير على الطرق الرئيسية في باريس، مما دفع الشرطة للاشتباك معهم.
وتشكلت الحركة في 17 نوفمبر2018 احتجاجاً على ضرائب الوقود، التي ألغتها الحكومة منذ ذلك الحين، وتطورت إلى مظاهرات تطالب باستقالة ماكرون قبل أن تتحول في الآونة الأخيرة للتنديد باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.
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