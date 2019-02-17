أبو حفص يُنوه بمبادرة صاحبة مليار ونصف.. ويؤكد: اعتدنا التبرع للمساجد

أشاد محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، أمس السبت، بخطوة السيدة نجية نظير في التبرع بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم لإنشاء مؤسسة تعليمية في منطقتها ابن أحمد، واستغل الفرصة للحديث عن توجه غالبية المحسنين للتبرع لبناء مسجد، وعدم تبرعهم لإنشاء وسائل تنشئة الفرد، والمجتمع.

وكتب أبو حفص في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تحدث في بدايتها حول حالة الفرح، التي سادت بعد خطوة المحسنة المغربية، التي تبرعت بمبلغ اثنا عشر مليون درهم لفائدة إنشاء مؤسسة تعليمية، وترميم أخرى في جهة الدارالبيضاء – سطات، وربطها “بكوننا اعتدنا أن يكون التبرع غالبا لبناء المساجد، وليس لمؤسسات التعليم، أو مشاريع علمية، أو مراكز للتكوين والترفيه” .

وأضاف رفيقي: “طبعا هؤلاء المتبرعون يعتقدون بناء على ما تلقوه من ثقافة دينية على أن التبرع لبناء مسجد هو أعظم أجرا، وأكثر تحصيلا للتقرب إلى الله من غير ذلك من المشاريع، لا يحب مثلا أن ينفق ماله في بناء مركز اجتماعي للأطفال المشردين، لأنه لا يستطيع أن يستوعب أن بناء مركز يضم من يسميهم “أبناء الزنا”، وكانوا في نظره نتيجة خطيئة، ومعصية، قد يكون أكثر أجرا من بناء مسجد ما ركعت فيه ركعة، ولا سجدت سجدة، ولا تليت فيه آية إلا كان له نصيب من أجرها كما قيل له”.

وزاد أبو حفص في التدوينة نفسها: ” لا أريد أن أتحدث عن أن يفكر المحسن في بناء مسرح أو قاعة سينما، أو معهدا موسيقيا، أو دار شباب، المسجد يضمن له حسب الفقهاء قصرا في الجنة، لكن بناء قاعة سينما تعرض أفلام “جنيفر لوبيز”، و”جوليا روبرتس”، و”كاميرون دياز” قد تضمن له بنظره قصرا في جهنم” وليس في الجنة، هل تستطيع إقناعه بدور المسرح، والسينما، والموسيقى في بناء الفرد، والمجتمع؟”.

وفسر رفيقي تبرع الناس قديما بأموالهم لبناء المساجد، لأنها كانت عبارة عن معبد ومؤسسة تعليمية، وجامعة أحيانا، ومركزا للدولة، ومتنفسا للقاء والاجتماع وحتى الترفيه، مضيفا: “في نظام الدولة الحديثة تقلص دوره لفائدة مؤسسات أخرى مختصة، وهو أمر طبيعي ومحمود، وليس كما يتباكى بعض، لكن هل يعي المتبرع ذلك؟”.

وأبرز رفيقي سببا آخر لتبرع المحسنين لبناء المساجد، وقال: “سبب آخر لا يمكن إهماله حين الحديث عن ثقافة التبرع، كثير من هذه المساجد كان التبرع لها لأغراض إيديولوجية محضة، يستطيع المتبرع أن يتدخل في توجه المسجد والخطيب، والإمام، وتصريف ما يريد من أفكار، لعل المغرب تنبه إلى ذلك فمنع استقلال المساجد عن الوزارة، لكن ذلك لا يزال ساريا في مساجد أوربا، وأمريكا، وكم دفع الشباب هناك ضريبة هذا التسيب”.

وأشاد رفيقي في ختام تدوينته بمبادرة نجية نظير، التي تحاول سد خصاص على مستوى التعليم في المجال القروي، لكن لديه رأي آخر، إذ إنه لا يفضل التبرع لصالح مؤسسة تعليمية عمومية، لأنها مهمة الدولة، والمال العمومي، ويفضل لو كان التبرع لبناء متحف، أو مكتبة، أو مسرح، أو مركب سينمائي، أو قناة تعليمية بإمكانيات ضخمة على اليوتيوب.