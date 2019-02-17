"الكابينيت" يصادق على نهب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، عن مصادقته على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع مبلغ 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية قدمت للمجلس الأمني السياسي المصغر تقريرًا عرضوا من خلاله الدفعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 للأسرى والشهداء، وتقرر خصم مبلغ 502,697,000 شيكل، ونهبه من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية (أموال تحصيل المعابر).

وقدمت وزارة الأمن الإسرائيلية لأعضاء الكابينيت، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تقديراتها للميزانية التي رصدتها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، فيما ناقش المجلس كافة الإمكانيات المتاحة أمام الاحتلال؛

يذكر أن إلغاء هذا القرار لا يمكن إلا بمصادقة جديدة من الكابينيت.

ويلزم القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018، التي اقترحه عضو الكنيست آفي دختر (الليكود)، واليعازر شتيرن ("يش عتيد")، وزارة الأمن الإسرائيلية، بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، وخصم قيمة هذه الرواتب من مبالغ المقاصة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بداية شباط/ فبراير الماضي، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينية، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية".

وكشفت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

ورجحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصادية" ثانية للسلطة الفلسطينية، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركية، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.