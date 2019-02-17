طوكيو رشّحت ترامب لـ"نوبل" للسلام بطلبٍ من واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة يابانية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام الخريف الماضي، بناءً على طلب واشنطن التي تواصلت مع طوكيو لبحث إمكان ترشيح ترامب للجائزة بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حزيران/ يونيو العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" عن مصدر حكومي ياباني لم تُسمّه قوله إن آبي التزم بطلب واشنطن المتمثّل بترشيح ترامب، وبناءً على ذلك قام آبي بترشيح ترامب، الذي قال يوم الجمعة الماضي إن رئيس الوزراء الياباني أرسل إليه نسخة من رسالة ترشيح من خمس صفحات تم إيصالها إلى اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام.

وأشار ترامب إلى أن آبي أشاد في الرسالة "بجهود الرئيس الأميركي في نزع فتيل التوتر مع بيونغ يانغ"، مضيفًا: "قال آبي رشحتك من باب الاحترام نيابة عن اليابان. أطلب منهم منحك جائزة نوبل للسلام. فقلت شكرا لك".

وأضاف ترامب: "كثيرون يتقاسمون هذا الشعور. لن أحصل عليها إطلاقا على الأرجح. لا بأس".