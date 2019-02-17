انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون: نسيطر على مواقع داخل 3 مدن سعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - قالت جماعة "الحوثي" في اليمن، اليوم الأحد، إنها سيطرت على مواقع في 3 مدن داخل الأراضي السعودية، وصدت عمليات زحف من جيش المملكة كانت تهدف لاستعادتها.

وذكرت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين أن قوات الجيش واللجان الشعبية صدت عدة عمليات زحف على مواقع في جازان ونجران وعسير كانت تهدف لاستعادتها من أيديهم.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه تمت السيطرة على عدد من المواقع بين رشاحة الشرقية والغربية في نجران خلال عملية هجومية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وتقع مدن جازان ونجران وعسير على الحدود الجنوبية بين المملكة واليمن، والتي تشهد بين حين وآخر هجمات واشتباكات مع مليشيا الحوثي.

وفي وقت سابق بث المسلحون الحوثيون تسجيلات مصورة تظهر قصفهم آليات سعودية، مع اشتداد المعارك بين الجانبين بعد فترة من الهدوء.

واليوم الأحد، أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل 3 جنود في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، كما قتل، الجمعة الماضية، 9 جنود سعوديين، في مواجهات مسلحة مع مليشيا الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية جنوبي المملكة.

وقبل 4 أيام أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مقتل 8 جنود سعوديين، بعملية نفذها مسلحو الجماعة قبالة قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وبشكل دوري تخوض مليشيا الحوثي مع الجيش السعودي اشتباكات على حدود المملكة، وتنفذ المليشيا التي تقول الرياض إنها مدعومة من إيران توغلات برية، ينتج عنها خسائر من الطرفين.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية، وخلفت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.