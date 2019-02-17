انت الان تتابع تفاصيل خبر ضمن مظاهر البذخ.. طائرات حربية ترافق بن سلمان في زيارته لباكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - أثارت الزيارة التي يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان، جدلاً واسعاً؛ بسبب ما وصف بـ"مظاهر البذخ والترف"، التي كان آخرها مرافقة مقاتلات عسكرية باكستانية لطائرته.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص بابن سلمان، على صفحته في "تويتر"، صوراً تظهر المقاتلات الحربية الباكستانية من طراز "JF-17"، وهي ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخولها الأجواء الباكستانية.

وأثارت الزيارة التي يقوم بها بن سلمان إلى إسلام أباد جدلاً في الأوساط الإعلامية الباكستانية؛ بسبب الاستعدادات والترتيبات التي تسبق وصول الضيف السعودي، التي وُصفت بأنها "باذخة".

الزيارة التي صُنِّفت تحت بند (VVIP)، أي درجة "شخص أكثر من مهم"، سيتم خلالها توقيع اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار، بعد تفويض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نجله في ذلك.

وحُجز فندقان من فئة "5 نجوم" للوفد السعودي الذي يضم 1100 مسؤول ورجل أعمال، بالإضافة إلى وصول 5 شاحنات تحمل احتياجات بن سلمان الشخصية، من أدوات للتمارين وأثاث وأمتعة شخصية أخرى، من أصل 80 شاحنة للوفد بالكامل.

وفي سياق الزيارة الفارهة ذاته، حُجز أسطول مكون من 300 سيارة "لاند كروزر" الفاخرة، ليستخدمه الوفد في أثناء الإقامة بباكستان، فضلاً عن سيارات ولي العهد التي تصل إلى باكستان قبل يوم من وصوله.

وكانت باكستان أعلنت تأجيل زيارة بن سلمان ليوم واحد، بعدما كان من المقرر أن يصل السبت إلى إسلام أباد ضمن الجولة الآسيوية التي يعتزم القيام بها.

وأمس السبت، أعلنت ماليزيا وإندونيسيا تأجيل زيارة بن سلمان إليهما إلى أجل غير مسمّى بطلب من السعودية، دون تعليق من الدولتين على الأمر.