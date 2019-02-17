انت الان تتابع تفاصيل خبر أول فيديو لـ14 رهينة تونسية في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - نشر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو قال إنه لـ14 رهينة تونسية مختطفين في ليبيا منذ الخميس الماضي.

وناشد المختطفون الحكومة التونسية بالتدخل لإطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس، ويدعى "كمال اللافي الليجوجي".

والخميس، احتجز مسلحون ليبيون 14 عاملاً تونسياً كرهائن في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية أن المسلحين احتجزوا العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، مشيرين إلى أنه لا يُعلم حتى الآن مكان احتجازهم.

ونقل موقع "218" الليبي عن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، قوله: "لا نعرف إلى أي جهة تنتمي المجموعة المسلحة، لكنها تطالب بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس متهم في قضية رأي عام".

وأكد عبد الكبير، في تصريحات له يوم الجمعة لـ"إذاعة صفاقس" الحكومية، وجود مساع حثيثة للإفراج عن التونسيين المحتجزين، مضيفاً أنهم بصحة جيدة.

وفي سياق متعلق، نفذ عدد من أهالي المحتجزين في منطقة قرقور جنوب ولاية صفاقس (جنوبي تونس) وقفة احتجاجية مطالبين بالإفراج فوراً عن أبنائهم.