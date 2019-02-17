ولي العهد السعودي يصل باكستان في مستهل جولته الآسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى دولة باكستان، الأحد، في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030".





كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي بالمطار.





ويعقد ولي العهد السعودي، خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



