رئيس "الدستورية" السابق بمصر: المنصة القضائية هدية القاهرة لأفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في مصر، لـ"العين الإخبارية" إن "المنصة الإلكترونية القضائية، التي أطلقتها القاهرة للربط بين المحاكم الأفريقية، تعد خطوة تعبر عن ريادة مصر في القارة الأفريقية، وهدية من القاهرة للقاهرة السمراء.

كانت مصر دشنت أول منصة قضائية أفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة السمراء، في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019 وذلك لتبادل الأحكام القضائية والخبرات وإقامة حوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلاً عن إتاحة فرص التدريب بين القضاة الأفارقة.



وجاء إطلاق المنصة الإلكترونية في إطار المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، والذي يعقد بالقاهرة، بحضور 125 رئيس محكمة دستورية وعليا وجمعية دستورية بالقارة السمراء يمثلون 45 وفدا.

وأوضح الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في مصر أن الهدف من المنصة هو التواصل بين المحاكم الأفريقية وتبادل الأحكام والبحوث القضائية للاستفادة المتبادلة، وهو أمر كان مفتقدا ليس لأفريقيا فقط، بل لمصر أيضا التي ستستفيد بها"، مشيرا إلى أن ذلك "تطور قضائي كبير وغير عادي تشهده بعض الدول الأفريقية".



ونوه الخبير الدستوري بأن المنصة التي أعدتها مصر أمر مطلوب في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وبمثابة هدية للقاهرة السمراء، مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وهو الحدث الذي قوبل بترحيب بارز قبل أيام.





كان المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، أوضح أن "المنصة الإلكترونية ستحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في أفريقيا وشرح مضامينها"، مؤكدا أن التعاون الأفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات.

وتستهدف الشبكة الإلكترونية الأفريقية تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، السبت، بالقاهرة، وتستمر فعالياته 3 أيام، حيث يهدف إلى تقوية التعاون مع دول القارة الأفريقية، ودعم تعاون المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بالقارة السمراء.

