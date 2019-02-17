الان تتابع السودان.. الشرطة تفرق موكبا في الخرطوم ولجنة الأطباء تعلن وفاة متظاهر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
فرقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، موكبًا للمتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء وفاة أحد المحتجين أثناء تصدي قوات الأمن للمظاهرة.
وتتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المدن السودانية، للمطالبة بإسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية.
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