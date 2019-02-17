شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو إلى تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة للإعمار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)دعت الحكومة اليمنية إلى تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة لإعمار ما دمرته الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وبحث المستشار الرئاسي اليمني لشؤون إعادة الإعمار سيف الشريف، اليوم (الأحد)، مع السفير الفرسي لدى اليمن كريستيان تيستو في الرياض، ملف إعادة الإعمار في اليمن ومعالجة آثار الحرب التي شنها الحوثيون منذ العام 2014.
وتناقش الجانبان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تصوراً للخطة والإطار العام لإعادة الإعمار، التي تشمل جميع المحافظات اليمنية.
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