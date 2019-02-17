شكرا لقرائتكم خبر عن «السترات الصفراء» يحتفلون بمرور 3 أشهرعلى احتجاجهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

تجمع آلاف من محتجي «السترات الصفراء» اليوم (الأحد)، قرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الرابع عشر على التوالي، بهدف تغيير حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ونظم المحتجون المظاهرة بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على تدشين الحركة، وذلك في أول يوم أحد يتجمع فيه المحتجون بالإضافة إلى تجمعهم المعتاد كل يوم السبت.