«التعاون الإسلامي» تدين هجوم سيناء الإرهابي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس (السبت)، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء. أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس (السبت)، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها. وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.



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