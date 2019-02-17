شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بولندا يلغي زيارة لإسرائيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (وارسو)ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي زيارة لإسرائيل كانت مقررة الأسبوع القادم، لحضور قمة مجموعة فيسغراد، وفق ما قالت المتحدثة باسم الحكومة البولندية لفرانس برس، اليوم (الأحد).
ويأتي هذا القرار بعد جدل أثارته تصريحات نسبتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تناول فيها دور البولنديين في المحرقة النازية.
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