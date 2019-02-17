شكرا لقرائتكم خبر عن خاطفو التونسيين في ليبيا يطالبون بالإفراج عن ليبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (طرابلس)

طالب خاطفو 14 عاملاً تونسياً في غرب ليبيا، اليوم (الأحد)، بالإفراج عن ليبي حكم بالسجن في تونس بتهمة تهريب المخدرات، بحسب شريط نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الشريط الذي يستمر أقل من دقيقتين يعرف الرهائن التونسيون الـ14 عن هوياتهم ومسقط رأسهم الواحد تلو الآخر.

ويوجه أحد الرهائن رسالة من الخاطفين يطالب فيها السلطات التونسية بالإفراج عن ليبي مسجون في المدينة (جنوب تونس).

وأكد أنه سيفرج عنه وعن الرهائن الآخرين بعد إطلاق سراح الليبي، موضحاً أنهم جميعا في صحة جيدة.