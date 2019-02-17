شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يتسول العلاقات مع دول المنطقة.. وظريف يحذر من حرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي، ميونيخ)

زعم رئيس النظام الإيراني، حسن روحاني اليوم (الأحد) أن نظامه يريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء إنه مستعد للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.

ووصف مراقبون سياسيون، خطاب روحاني بأنه نوع من «التسول» بعدما ضيقت العقوبات الأمريكية الخناق على نظامه وعزلته عن العالم.

من جهته، رأى وزير خارجية النظام جواد ظريف، اليوم، أن إسرائيل تسعى للحرب، وأن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة.

وأضاف في مؤتمر ميونيخ للأمن: «الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».

وطالب أوروبا بأن تكون مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية.