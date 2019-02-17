شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 روسيين بسبب أزمة بحر آزوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بروكسل)قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية روسيين بسبب مسؤوليتهم عن أحداث وقعت في بحر آزوف في نوفمبر الماضي، بحسب ما صرحت العديد من المصادر الأوروبية لوكالة فرانس برس.
واندلعت أزمة بين أوكرانيا وروسيا عندما احتجزت القوات الروسية ثلاث سفن أوكرانية واعتقلت أكثر من 20 بحاراً أثناء محاولتهم العبور من البحر الأسود إلى بحر آزوف.
وكانت تلك المواجهة أول حادثة عسكرية بين كييف وموسكو منذ 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية واشتعل النزاع في شرق أوكرانيا.
وأكدت المصادر أنه ستتم إحالة الإجراء على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في بروكسل غداً (الاثنين) للموافقة عليه.
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