شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تلاحق مدبر تفجير كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الهند)

تلاحق المئات من قوات الأمن الهندية، اليوم (الأحد)، قيادياً في جماعة متشددة، يعتقد أنه دبر تفجيراً بسيارة ملغومة على قافلة أمنية هندية، ما أسفر عن مقتل 44 من قوات الأمن.

من جهة ثانية، حذرت الهند من تصاعد التوترات الطائفية في أنحاء البلاد، حيث يواجه الكشميريون الذين يعيشون خارج ولايتهم، الطرد من مساكنهم والإيقاف عن العمل، إضافة إلى هجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حادثة التفجير.