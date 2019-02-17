شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي بشأن سورية: الانسحاب لن يكون مفاجئاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مُباغت وسريع من سورية، وأنها ستتشاور من كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.
وأضاف جيمس جيفري أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: «نقول للحلفاء باستمرار إن هذا لن يكون انسحاباً مباغتاً وسريعاً، وإنما خطوة بخطوة».
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي بشأن سورية: الانسحاب لن يكون مفاجئاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.