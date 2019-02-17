شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي بشأن سورية: الانسحاب لن يكون مفاجئاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مُباغت وسريع من سورية، وأنها ستتشاور من كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.

وأضاف جيمس جيفري أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: «نقول للحلفاء باستمرار إن هذا لن يكون انسحاباً مباغتاً وسريعاً، وإنما خطوة بخطوة».