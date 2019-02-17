شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرفع مطالبه إلى القمة العربية - الأوروبية الأولى بشرم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أقر البرلمان العربي يوم الثلاثاء الماضي في جلسته التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مطالبه للقادة العرب والأوروبيين التي تعكس تطلعات الشارع العربي وذلك لعرضها على القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستُعقد بجمهورية مصر العربية نهاية شهر فبراير الجاري.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي اعتمد هذه المطالب في سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربي وقارة أوروبا وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مطالب البرلمان العربي في الجانب السياسي تمحورت حول: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأكدت المطالب على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المطالب في الشأن الاقتصادي أكدت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، كما تضمنت التعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نمواً.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مطالب البرلمان العربي فيما يخص الجانب الاجتماعي كانت حول قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية، والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية اللباس الخاص بها.