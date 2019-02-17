لقاء بين نواب من تكتل "الجمهورية القوية" ومصلحة رجال الأعمال في "القوات"

أعلن حزب "القوات ال​لبنان​ية"، في بيان، أن مصلحة ​رجال الأعمال​ في الحزب استقبلت أعضاء تكتل "​الجمهورية القوية​" النواب ​جورج عقيص​، ​شوقي الدكاش​ و​زياد حواط​، في مقرها في ​الضبية​.

وخصص اللقاء بين رؤساء دوائر المصلحة ورئيسها بيار بعيني من جهة، والنواب من جهة ثانية، للبحث في "أفضل سبل التعاون في الملفات الاقتصادية الشائكة، بدءا بتدهور القطاع السياحي الى تعثر قطاعي ​الصناعة​ و​الزراعة​ وكيفية العمل على إيجاد تكامل بينها وبين قطاع التجارة، الأمر الذي يمكن أن يخفض من ربع حجم السلع المستوردة التي تصل قيمتها الى نحو 20 مليار ​دولار​".

كما ناقش الحاضرون كواليس التلزيمات والمناقصات ودور ​التفتيش المركزي​. وطلب النواب من رؤساء الدوائر في مصلحة رجال الأعمال "العمل على تحديد القوانين والتشريعات التي يجب تطويرها او اقتراحها كل في قطاعه، في سعي لتحويل المشاكل الى مشاريع قوانين تنظم ​الاقتصاد اللبناني​ وتطوره، وتكافح بالتالي الفساد في القطاعين العام والخاص، وتقطع الطريق على المحاولات المستمرة لتشويه صورة لبنان على مختلف المستويات الأمنية والبيئية والسياحية".

واتفق المجتمعون على "وضع خطة عمل مشتركة، والتحضير لورشة عمل حول السياحة وكيفية الترويج للبنان كمقصد سياحي مهم في المنطقة والعالم، ومحاولة التركيز على اقتصاد المعرفة وخلق فرص عمل لجيل الشباب، ما يرسخهم في أرضهم ويحد من تمادي الهجرة".