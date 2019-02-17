جريحة في حادث سير في الهرمل

أصيبت المواطنة س. ج. (27 عاما) بجروح في أنحاء مختلفة من جسمها، نتيجة تصادم بين سيارتها من نوع ​مرسيدس​، و​سيارة​ من نوع ​هوندا​ يقودها شخص من آل "م"، في ​ساحة الامام الصدر​ في مدينة ​الهرمل​. ونقل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ الجريحة إلى ​مستشفى​ البتول، فيما تولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث.

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