أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ بمناسبة عيد ميلاد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ غرد أن "تمنياتنا لفخامة رئيس الجمهورية بطول العمر و​الصحة​ والعافية ليتمكن من تحقيق كل ما يصبو إليه ​اللبنانيون​ بدولة السيادة والحق والقانون والعدالة الاجتماعية التي لطالما حلم بها كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والحزبية والعقائدية".

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني بمناسبة ميلاد الرئيس عون: نتمنى طول العمر لتحقيق كل ما يصبو إليه اللبنانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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