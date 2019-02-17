القوات الإسرائيلية تخلي بالقوة عائلة فلسطينية من منزلها في القدس

أخلت ​القوات الإسرائيلية​ بالقوة عائلة فلسطينية، من منزلها في مدينة ​القدس​. وأفادت قناة "​روسيا اليوم​" أن "​القوات الاسرائيلية​ أخلت عائلة "أبو عصب" من منزلها الكائن في عقبة ​الخالدية​ في البلدة القديمة من القدس، لصالح جمعيات استيطانية"، مشيرةً الى أنه "تم الاعتداء على المواطن حاتم أبو عصب وعائلته، قبل أن تخليهم من منزلهم بالقوة".

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