وصول ولي العهد السعودي يصل إلى إسلام أباد

وصل ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ إلى عاصمة ​باكستان​ ​إسلام أباد​.

ويتوجه ولي العهد السعودي إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية عن انتشار لافتات الترحيب بمحمد بن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد السعودي.