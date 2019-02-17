وزارة الاتصالات تطلق منصة رقمية موحدة للمحاكم الدستورية الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء:

أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع المحكمة الدستورية العليا المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الأفريقية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريفية، إن الموقع الجديد يتيح مساحات مخصصة لـ 56 بلدا أفريقي، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة والسيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التي تخص المحكمة.

وأضاف طلعت أن الموقع يقدم خدماته للزائرين من خلال خمس لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، والتي تشمل التعليم الإلكتروني، والبحث عن الأحكام في دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية.

ويرى طلعت أن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية في القارة الإفريقية يعد أحد الخطوات البارزة في مسيرة طويلة من العمل الأفريقي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقي إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الإفريقية.