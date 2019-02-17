محمد بن سلمان يصل إلى باكستان في زيارة تستغرق يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، تستغرق يومين.

وتواجد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار.

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