وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان

وكالات:

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما فادت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اشاد بالإصلاحات التي باشرها ولي

العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.

وفي مقابلة مع "العربية" تبث مساء الأحد، قال خان:

"الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقاً، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه لمنافسة الدول".