فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

وكالات:

طالبت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، بتحمل مسئولياتها في التصدي للتصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير والمخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان، اليوم الأحد، أن

تمويل حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الأخرى التي يجري تنفيذها في المدينة.وأشار إلى أن المشاريع الاستيطانية تهدفإلى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس المحتلة، واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة.وشدد على أن سلطات الاحتلال بهذه الأعمال البشعة تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني، وترتكب مزيدًا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.