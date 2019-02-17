أمريكا تؤكد تخليها عن مطلب رحيل الأسد

بشار الأسد- أرشيفية وكالات: أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص لشئون سوريا، جيمس جيفري خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن واشنطن غير متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعو غير متمسكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعولتغييرات جذرية في سياسة دمشق. واعتبر أن ممارسات الحكومة السورية، تبقى السبب الرئيس "لتصويت نصف سكان سوريا بأقدامهم للابتعاد عن النظام السوري".

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