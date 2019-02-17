كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سراج يطالب برفع اسم ليبيا من قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج الاتحاد الأوروبي إلى إزالة ليبيا من قائمة دول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي اجتماع مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية " فيديريكا موغيريني " على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ​​، قال السراج إنه كان على الاتحاد الأوروبي أن يتصل بحكومته لإجراء بعض التحليلات قبل اتخاذ القرار.

وقال السراج إن الوفد الاقتصادي والمالي الليبي سيبحث الأمر مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لعرض التزام ليبيا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قال موغيريني لـ "السراج" عن دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وعمله الحالي لعقد مؤتمر وطني ليبي ثم الانتخابات.

وأشار أيضا إن الاتحاد الأوروبي يؤيد موقف السراج فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الحالي في جنوب ليبيا ، قائلاً إن حقول النفط يجب أن تكون تحت إشراف حكومة مجلس الرئاسة والشركة الوطنية للنفط".

وفي غضون ذلك ، دعا السراج الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر على الرحلات الليبية في المجال الجوي الأوروبي.