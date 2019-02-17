كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات أردوغان تواصل جرائمها بعفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم مسلحون مدعمومن من تركيا منزل زوجين مسنين وقاموا بتعذيبهم في جيب عفرين شمال غرب سوريا الذي كان تحت سيطرة الفصائل الجهادية منذ مارس 2018 ، وفقا لما ذكرته شبكة الأخبار الكردية العراقية.

وقال عمر أروس ، وهو رجل كردي يبلغ من العمر 85 عاماً ، لتلفزيون روداو إن أعضاء الجيش السوري الحر المدعمون من تركيا اعتدوا عليه وعلى زوجته البالغة من العمر 86 عاماً. وقال الرجل المسن إن أعضاء الجماعة الجهادية قاموا بضربهم ونهبوا متعلقاتهم.

وقد احتلت القوات التركية وحلفائها من مجموعات الجيش السوري الحر عفرين قبل الأكراد في منتصف مارس عام 2018 بعد القتال العنيف مع وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تسيطر على المدينة منذ عام 2012.

حيث إضطر الآلاف من الأكراد إلى مغادرة منازلهم ولم يتمكنوا من العودة.

وقال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان في ينايروهو مجموعة مراقبة مقرها بريطانيا ، إن المتمردين المدعومين من تركيا يحكمون المدينة رغم كل الانتهاكات والتهجير الجماعي القسري بعد "41 أسبوعاً على التوالي" ، و "287 يوماً من الانتهاكات" ، ونزوح أكثر من 350،000 نسمة.

وقد أفادت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع عن انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين ، أن الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا تقوم بنهب وتدمير الممتلكات المدنية في عفرين والقرى المحيطة بها ، مما يؤدي إلى تفاقم محنة المدنيين.