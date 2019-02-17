كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تسيطر على الجانب الفلسطينى من معبر كرم أبو سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الاعلام التركية، أن قوات الأمن التابعة لحماس، سيطرت اليوم الأحد، على الجانب الفلسطينى من معبر كيرم شالوم فى جنوبى قطاع غزة.

وقال العمال في الجانب الإسرائيلي من المعبر إنه لم يلاحظ أي حادث غير عادي خلال اليوم، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.