"حماس" تمنع دخول موظفي هيئة الشؤون المدنية معبر كرم أبو سالم

أعلنت إدارة معبر كرم أبو سالم، التابعة لهيئة المعابر والحدود الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة حركة "حماس"، طردت موظفي الهيئة، وحظرت وجودهم داخل المعبر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن إدارة المعبر: "عناصر أمن تابعة لحركة حماس بالزي العسكري والمدني منعوا موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم من الوصول للمعبر وقاموا بطردهم على حاجز عسكري قريب من المعبر".

وأضافت "وفا": "عناصر الأمن التابعين لحماس يطالبون موظفي الهيئة بالتوقيع على استبيان وأخذ بصماتهم، إلا أنهم رفضوا، إضافة إلى وضع عراقيل أمام عملهم ومنعهم من الوصول إلى المعبر منذ الأحد الماضي".

وتابعت وكالة الأنباء الرسمية: "أن أجهزة الأمن تقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ"البوابة القطرية" وتجبي رسوما وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر".

وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.