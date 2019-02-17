كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى تحذير للأكراد.. الأسد: أمريكا تبيع مع يعتمد عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، من أن الولايات المتحدة لن تحمي من يعتمدون عليها، في إشارة إلى مقاتلين أكراد يسيطرون على جزء كبير من الشمال.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال الأسد- دون ذكر أسماءهم: "نقول للمجموعات التي تراهن على الأمريكيين أن الأمريكيون لن يحموكم،، سيضعكم الأمريكيون في جيوبهم لكي تكونوا أدوات مقايضة، وقد بدأوا ذلك".