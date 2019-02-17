كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة بتعيين أول امرأة وزيرة للداخلية فى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينّت لبنان أول وزيرة داخلية في العالم العربي في حكومتها الجديدة، حيث فتحت الباب أمام موطئ قدم أوسع للنساء في المشهد السياسي الساحق للذكور.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّ ريا الحسن هي واحدة من أربع نساء تتولين مناصب في الحكومة الجديدة، أكثر من أي وقت مضى في لبنان وثلاثة في الحكومة السابقة، التي كان فيها حتى وزير المرأة رجلاً.

وعلى الرغم من أن حسن قد شغلت بالفعل مناصب عليا- بما في ذلك وزير المالية في 2009-2011- فقد تم الترحيب بتعيينها في محفظة إدارة الأمن كخطوة إلى الأمام للسيدات في السياسة اللبنانية.

وقالت حسن، إنّ "هذه نقطة فخر لجميع النساء وكل الناس الذين يؤمنون بقدرات المرأة، مضيفة أنّ هناك الكثير من النساء في وزارة الداخلية والدفاع في العالم وقد أثبتت كفاءتهن، وقد تكون ظاهرة جديدة للبنان والدول العربية، ولكن نأمل أن تتكرر ولن تكون فريدة من نوعها".

وتتولى ثلاث نساء أخريات في مجلس الوزراء المؤلف من 30 عضوا مسؤولية الطاقة والتنمية الإدارية والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.