كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث" يصل مطار صنعاء في زيارة غير معلنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت مصادر مطلعة، إن أمن المطار الخاضع لسیطرة الميليشيا الحوثية، منع للمرة الثانیة دخول وسائل الإعلام لتغطیة الزیارة الثانیة في شھر فبرایر، التي یقوم بھا المبعوث غریفیث.
وكان مارتن جریفیث، مبعوث الأمین العام للأمم المتحدة إلى الیمن، قد التقى الثلاثاء الماضي في الریاض، الرئیس عبدربه منصور ھادي؛ لبحث تنفیذ اتفاق جدید تسعى له الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "جريفيث" يصل مطار صنعاء في زيارة غير معلنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.