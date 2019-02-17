كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يرشح ديفيد ساترفيلد سفيرا لواشنطن في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أنه سيتم ترشيح الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد ليكون سفير الولايات المتحدة القادم إلى تركيا .

ويحتفل ساترفيلد بمهاراته في مجال الوساطة ، وهو يتدخل في وقت يزداد فيه القلق بين حلفاء الناتو.

ومن المرجح أن يواجه الدبلوماسي البالغ من العمر 64 عاما عددا من العقبات ، منها تداعيات مقتل صحفي سعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول ، ومطالب تركيا بتسليم رجل دين مسلم فتح الله غولن من الولايات المتحدة ، وإحجام أنقرة عن الالتزام بفرض عقوبات أمريكية متجددة على صناعات النفط والشحن الإيراني من بين الأسباب الرئيسية القضايا التي تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وهو خبير محنك في الشرق الأوسط ، وقد عمل ساترفيلد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى منذ عام 2017. وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق ، وسفيرا في لبنان ، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل ايضا في سوريا وتونس والمملكة العربية السعودية.

ومن المحتمل أن يواجه السفير ساترفيلد مزيداً من المشاكل على الحدود الجنوبية لتركيا في شمال سوريا ، حيث رحبت القوات التركية بقرار الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر سحب القوات الأمريكية من سوريا. وقد دعمت واشنطن المقاتيلن الاكراد السوريين بينما وصفت تركيا المجموعة بأنها منظمة إرهابية.

وقد حصل السيد ساترفيلد على جائزة الرتبة الرئاسية التنفيذية المتميزة ، وجائزة وزير الخدمة المتميّزة لوزيرة الخارجية ، وجائزة الخدمة المدنية المتميزة للجيش الأمريكي. ، كما حصل على درجة البكالوريوس من جامعة ميريلاند. ويتحدث السفير ساترفيلد العربية والفرنسية والإيطالية.