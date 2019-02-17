كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحانى يكشف عن أول غواصة إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن الرئيس حسن روحاني كشف النقاب عن أول غواصة إيرانية شبه ثقيلة.

وقال تقرير الأحد إن الغواصة "الفاتح"، قادر على تزويدها بصواريخ كروز.

ومنذ عام 1992 ،طورت إيران صناعة دفاع محلية تنتج أسلحة خفيفة وثقيلة تتراوح بين قذائف المورتر والطوربيدات إلى الدبابات والغواصات.