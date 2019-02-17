كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك جازبروم الروسي يجمد حسابات "بي.دي.في.اس.ايه" الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر في بنك جازبروم لرويترز اليوم الأحد، إن البنك الروسي قرر تجميد حسابات بي.دي.في.اس.ايه ووقف التعاملات مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، للحد من مخاطر الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية.

وفي الوقت الذي خفضت فيه شركات أجنبية عديدة انكشافها على بي.دي.في.اس.ايه منذ فرض العقوبات، فإن لقرار البنك ذي الصلات الوثيقة بالدولة الروسية أهمية خاصة، بما أن الكرملين من أقوى داعمي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال المصدر: "حسابات بي.دي.في.اس.ايه مجمدة حالياً. كما هو مفهوم، لا يمكن إجراء تعاملات".

ولم يردّ بنك جازبروم على طلب من رويترز للتعقيب.

ونشرت رويترز هذا الشهر إن بي.دي.في.اس.ايه أبلغت عملاء مشاريعها المشتركة بإيداع عائدات مبيعات النفط في حساباتها لدى بنك جازبروم، حسب مصادر ووثيقة داخلية، في محاولة للالتفاف على عقوبات أمريكية جديدة عليها.

وتقول واشنطن إن العقوبات، التي فرضتها في 28 يناير، تهدف إلى منع مادورو من السيطرة على إيرادات فنزويلا النفطية، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، ونال تأييدا غربياً واسعاً.

وبنك جازبروم ثالث أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول، ومن مساهميه شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم.