عملية سرقة تتحول إلى جريمة قتل.. وابنة الضحية في حالة خطيرة

عرفت جماعة إمليل، وبالضبط منطقة الحرونة بدمنات، ليلة سبت-الأحد، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة.

وتشير المعطيات، إلى إصابة إبنة الضحية أيضا بجروح خطيرة، حيث تم نقلها على إثر ذلك إلى قسم المستعجلات في وضعية حرجة.

وأوضحت المعطيات الأولية، إلى أن شابا اقتحم منزل الضحية بغاية السرقة، حيث أردى الضحية قتيلة بآلة حادة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بدمنات، من اعتقال الجاني ووضعه تحت تدابير الحراسة النضرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة لاستكمال البحث.